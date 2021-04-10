Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать трансляцию, посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно сообщению, 9 апреля телеканал RT проводил прямой эфир в своем официальном аккаунте в Facebook с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной. Администрация платформы заблокировала его под предлогом нарушения авторских прав.

Как считает Роскомнадзор, данные действия «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос».

В марте Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил, что блокировка новостей российских СМИ в иностранных социальных сетях — угроза национальной безопасности.