Россия
 
Последние новости
Рэпер Джиган заказал домой тигренка для своих детей
Французский миллиардер погиб при крушении вертолета
Зампрокурора российского города задержали при получении взятки
Власти назвали возможную причину пожара на реке Обь
Кадыров отреагировал на смерть правозащитницы Хеды Саратовой
Путин поздравил Большунова с серебром в марафоне на чемпионате мира
При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье пострадала 14-летняя девочка
Свора бездомных собак покусала четырехлетнюю россиянку
Большунов отреагировал на дисквалификацию норвежского соперника
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков назвал Facebook цензором после блокировки материалов российских СМИ

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Facebook, заблокировав доступ к материалам ряда российских СМИ, без всяких на то оснований взял на себя функции цензора и контролера. Об этом сообщил ТАСС член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что социальные сети не имеют соответствующих полномочий и не могут себе «присваивать функции контролеров информации».

«Facebook на себя берет функции цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала, его достоверности и так далее. Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже [определять], насколько это достоверно, не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора», — сказал Пушков.

Сенатор напомнил, что в случае, если информация недостоверна, можно подать в суд на СМИ, сославшись на публикацию. По его словам, в соцсети не запрещаются «фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева» и мнения украинских радикалов. Пушков добавил, что такую информацию в Facebook «никто не вычищает», однако, когда речь заходит о России, сразу «возникает зуд политических цензоров».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ.

7 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.

Предыстория: Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ
Лига безопасного интернета назвала цензурой блокировку поста ТАСС в Facebook
Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ