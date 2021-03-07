Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, которая была размещена в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и агентства ТАСС, о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ России.