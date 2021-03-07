Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ

Facebook заблокировал статью РБК, которая была написана со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав ее ложной. Об этом пишет само издание в воскресенье, 7 марта.

«РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ», — говорится в сообщении редакции. Уточняется, что представителям Facebook направлен запрос на проведение проверки, издание также ждет объяснения мотивов блокировки со стороны социальной сети.

В самом материале издания был релиз ФСБ. В нем было сказано, что в Воронеже задержали предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.

По данным специалиста по проверке фактов StopFake, в Воронеже и правда были задержания в феврале. При этом подозреваемые считаются «членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», отметил он.

В Facebook позже заявили, что названные имена — Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов — не были прописаны в релизе, а были распространены российскими СМИ. Упоминаний нет и о причастности к Украине всех задержанных.