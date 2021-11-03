Девушка сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего отца

Пользовательница TikTok с ником @izzyvn_98 рассказала, как сделала ДНК-тест и раскрыла тайну, которую хранил ее отец. Девушка обнаружила, что у нее есть 50 братьев и сестер, и выяснила, что ее отец был донором спермы. На ролик, опубликованный в соцсети 20 сентября, обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша рассказала, что ее воспитывали две матери и что она никогда не знала своего биологического отца. Его тайну девушка раскрыла в 2018 году благодаря звонку незнакомой женщины. «Она спросила, знаю ли я всю свою семью, поскольку мой ДНК соответствовал ее дочери. Я сказала "нет"», — вспомнила тиктокерша. После этого диалога она догадалась, что ее отец, вероятно, был донором спермы, а это значит, что она может найти множество братьев и сестер.

Позже ее сводная сестра рассказала, что ей известно и о других матерях, пользовавшихся услугами того же донора. Более того, десятки детей с совпадающим ДНК объединились и даже создали частную группу в Facebook. Блогерша была шокирована, когда увидела, что у нее есть как минимум 50 братьев и сестер.

«Теперь я переживаю, что кто-то из нас может начать строить отношения с человеком, который в последствии окажется братом или сестрой», — заключила она.

Ранее пользователь Reddit рассказал историю о том, как узнал секрет родителей, и сильно поссорился с ними. Мужчина признался, что был возмущен тем, что родные втайне сделали ДНК-тест его сыну, и решил выгнать их из дома. По словам автора поста, родители всегда настороженно относились к его супруге.