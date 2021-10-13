Дочь подарила матери ДНК-тест и раскрыла 30-летнюю тайну

Пользовательница TikTok с ником @sincerelysapphic подарила матери ДНК-тест, чтобы та нашла своих биологических родителей. Получив результаты, дочь раскрыла тайну, которую ее родственница скрывала от всех в течение 30 лет. На ролик, опубликованный в августе, издание The Sun обратило внимание во вторник, 12 октября.

Как пояснила тиктокерша, ее мать удочерили, когда она была ребенком, поэтому она не была знакома со своими биологическими родственниками. Блогерша добавила, что также попросила отца сдать тест.

Когда его результаты были готовы, девушка зарегистрировалась в системе и нашла их. «Выяснилось, что наши ДНК не совпадают», — рассказала она.

Она сообщила об этом матери и та призналась, что держала от всех в секрете на протяжении трех десятилетий то, что биологическим отцом девушки был другой человек. Тиктокерша отметила, что никогда еще не сталкивалась с таким сильным предательством. Тем не менее она подчеркнула, что всегда будет считать своего отца родным. Девушка добавила, что очень благодарна ему за то, что он в одиночку вырастил ее.

Ранее пользователь Reddit рассказал историю о том, как узнал секрет родителей и сильно поругался с ними. Родные втайне сделали ДНК-тест его сыну. Мужчина был так возмущен, что решил выгнать их из дома.

