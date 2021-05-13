Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о семье

Ведущий новостей американского телеканала Fox 35 Дэвид Бодден (David Bodden) узнал неожиданную правду о семье после того, как решился сделать ДНК-тест. Оказалось, что воспитавший его мужчина не был биологическим отцом.

54-летний Бодден захотел сделать сделать тест, потому что еще в юношестве начал подозревать, что родители что-то скрывали от него. В частности, он замечал, что не похож на отца ни внешне, ни по характеру.

«У нас не было никаких общих черт, и по мере того, как я вырастал, мы становились все более и более разными», — рассказал телеведущий. Вырастивший его мужчина умер в 2009 году, а мать страдала от болезни Альцгеймера, поэтому он так и не успел получить от них ответы на интересующие его вопросы.

Мужчина долго искал информацию о своей семье в интернете, но ничего не находил, пока не наткнулся на группу DNAngels в Facebook. Бодден загрузил в нее результаты своего ДНК-теста, и уже через сутки волонтеры сообщества нашли его родственников.

Подозрения ведущего новостей подтвердились: его воспитал не биологический отец. Кровный же родственник умер еще в 1987 году. Узнав это, Бодден прилетел в родной город отца и посетил его могилу. Позже мужчина познакомился со своими племянниками и племянницами, а также встретился со сводной сестрой.

По словам Боддена, неожиданное открытие изменило всю его жизнь. Он счастлив, что обрел новую семью, и активно общается с найденным родственниками.