Девушка сделала ДНК-тест и нашла потерянную сестру-«клона»

Американка Виктория Вурхиз (Victoria Voorhees) нашла потерянную сестру Алисс (Alyss) после того, как сделала ДНК-тест. Оказалось, что родственницы сильно похожи друг на друга внешне, а также имеют одинаковые татуировки. Об этом сообщает New York Post.

27-летняя Вурхиз выросла в приемной семье: ее удочерили в два месяца, и она практически ничего не знала о биологических родителях. В 2019 году девушка захотела найти информацию о родственниках, поэтому сделала ДНК-тест.

«Я была просто в шоке! Я увидела фотографию своей сестры Алисс и подумала: "Это что, я?" Это так странно!» — рассказала Вурхиз, неожиданно нашедшая родственницу-«клона».

Узнав о существовании родной сестры, девушка отпросилась с работы и поспешила домой, чтобы сообщить о находке усыновившим ее людям. Те сказали, что знали о существовании сестры Вурхиз и даже поддерживали связь с ее биологической матерью.

«Я чувствовала себя так, будто попала в кино или что-то в этом роде. Это было так драматично», — поделилась эмоциями американка. Оказалось, что ее родная 28-летняя сестра живет в другом штате, и что она долгое время безуспешно искала свою потерянную родственницу.

Пообщавшись поближе, сестры поняли, что они не только выглядят почти идентично, но и имеют схожие интересы. Обе девушки любят писателя Стивена Кинга и пешие прогулки, а также продают портреты домашних животных в интернете и держат дома кошек. Однако сильнее всего никогда не видевших друг друга сестер поразило, что у них есть почти одинаковые татуировки с летучей мышью на лодыжке.