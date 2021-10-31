Женщина сделала ДНК-тест, узнала правду о своем происхождении и напала на мать

В США дочь прошла ДНК-тест, который раскрыл правду о ее отце, и избила пожилую мать

В США женщина решила сделать тест ДНК, раскрыла правду о своем происхождении, после чего напала на мать, избила и ограбила ее. Об этом сообщает Scoop: Nashville

53-летняя Дебора Скейлз была арестована 26 октября. По данным полиции, женщина прошла ДНК-тестирование, после которого узнала, что человек, которого она всю жизнь считала своим отцом, таковым не являлся. Дочь пришла к матери и рассказала ей своем открытии, когда помогала родительнице с лечебными процедурами. Между родственницами произошла ссора, а после Скейлз набросилась на мать.

Она облила ее горячей водой, после чего пожилая женщина попыталась вызвать полицию, но Скейлз отобрала у нее телефон. После этого мать попробовала схватить сумочку дочери, чтобы воспользоваться ее мобильным, но та вырвала у нее сумку и толкнула, оставив на руке пенсионерки большой синяк.

Из-за сильного толчка у матери сработал браслет LifeAlert — гаджет, который следит за состоянием пожилых людей и вызывает спасателей, если те находятся в опасности. Служба спасения тут же перезвонила пенсионерке, но дочь угрозами заставила ее сказать, что браслет сработал случайно.

После этого Скейлз покинула дом матери и без ее ведома сняла 10 тысяч долларов (более 700 тысяч рублей) со счета родительницы. Обнаружив пропажу денег через несколько дней, пенсионерка обратилась в полицию. Проводившие осмотр пожилой женщины медики обнаружили у нее следы побоев, а Скейлз была вскоре арестована. Позже ее выпустили под залог в 29 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). Следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании девушка сделала тест ДНК и не нашла себя среди живых. Оказалось, что она не значится ни в одной базе данных.

