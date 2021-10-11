Девушка сделала ДНК-тест и не нашла себя среди живых

Студентка из Великобритании решила узнать историю семьи, но не нашла себя в базе данных

В Великобритании студентка решила узнать историю своей семьи и не нашла себя среди живых. Об этом сообщает Liverpool Echo.

23-летняя Лидия Эллен из Ливерпуля, графство Мерсисайд, рассказала, что во время поступления в университет попросила у матери свою медицинскую карту, и обнаружила, что прививку MMR (комбинированная прививка против кори, эпидемического паротита и краснухи), которую вводят в полтора года, ей сделали в июле 1997 года. При этом сама девушка родилась в 1998-м. «Я была очень озадачена. Родители тоже были в замешательстве. Очевидно, мама точно знает, когда я родилась и была вакцинирована», — говорит Эллен.

Девушка подумала, что это «невинная ошибка», однако несколько лет спустя решила сделать ДНК-тест Ancestry — крупнейшей некоммерческой генеалогической компанией в мире. Выяснилось, что «самой важной» для ее генеалогии территорией является Мерсисайд. «Однако когда я ввела имя и дату рождения, оказалось, что в базе данных меня нет. Есть только люди с таким же именем и другой датой рождения», — рассказала девушка.

Эллен удивилась тому, что «не существует» и решила разобраться. Она выяснила, что запись о прививке, скорее всего, была обычной ошибкой — вероятно, врач записал ее имя неправильно или неразборчиво. Но отсутствие в базе Ancestry так и осталось для нее загадкой.

«Я могу только предположить, что не попала в базу, потому что у них просто нет записей обо мне. Я не переезжала, не выходила замуж, не умирала и т.д.», — пошутила девушка.

Кроме того, она рассказала, что вместе с родителями не может найти свидетельство о рождении. При этом у нее не было проблем с получением документов.

К удивлению Эллен, после того, как она рассказала свою историю в соцсетях, она получила в ответ «много ненависти», однако многие люди посочувствовали ей и рассказали, что тоже сталкивались с подобной ситуацией.

«Некоторые даже пытались установить мою личность, копаясь в архивах и поднимая дела о без вести пропавших!» — удивилась Эллен.

Ранее сообщалось, что жительница США сделала ДНК-тест и раскрыла тайну своего происхождения. Оказалось, что ее настоящим отцом был двоюродный брат человека, которого она всю жизнь считала родителем.