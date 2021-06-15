Женщина сделала тест ДНК и узнала неожиданную правду о своих родителях

Жительница США сдала тест ДНК и узнала неожиданную правду о своих родителях. Своей историей она поделилась с The Sun.

Хиллари Зинкс (Hillary Zinks) рассказала на своей странице в TikTok, что пару лет назад «от нечего делать» сдала ДНК для анализа. Несколько месяцев назад с ней связалась женщина на 20 лет старше нее и сообщила, что их ДНК очень близки. Новая знакомая попросила Хиллари помочь ей найти своих биологических родителей, так как ничего не знала о них.

Сначала им удалось установить, что они являются единокровными сестрами. Затем стала известна личность настоящей матери этой женщины. Хиллари предположила, что ее отец имел связь с матерью ее новообретенной сестры много лет назад. Мужчина давно скончался, из-за чего проверить эту теорию они не могли.

Хиллари рассказала об этом в TikTok, после чего ей предложили глубже исследовать ДНК семьи для телевизионного шоу. Когда она сообщила об этом своей матери, та запаниковала, а потом призналась, что человек, которого Хиллари считала отцом, на самом деле им не являлся.

Как выяснилось, ее мать изменяла мужу с его двоюродным братом, которого звали Джерри. В итоге стало понятно, что именно он был настоящим отцом и Хиллари, и ее единокровной сестры, родившейся на 20 лет раньше от другой женщины.

В настоящее время известно, что Хиллари согласилась поучаствовать в телешоу и намерена узнать больше об истории своей семьи.

Ранее сообщалось, что супруги сдали ДНК-тест и оказались на грани развода. Выяснилось, что они являются шестиюродными братом и сестрой, и женщина немедленно захотела развестись.