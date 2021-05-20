Женщина нашла биологических родителей и раскрыла тайну своего удочерения

Ирландка нашла биологических родителей и раскрыла криминальную тайну своего удочерения. Свою историю она рассказала Daily Mail.

Маргарет Нортон (Margaret Norton) знала о своем происхождении только то, что родилась в клинике доктора Ирен Кридон (Irene Creedon) в городе Каррикмакросс, графстве Монахан. Попытки найти любую информацию о родных родителях оканчивались ничем.

В 2013 году женщина наткнулась на статью в газете, где говорилось, что доктор Кридон за 20 лет практики организовала десятки незаконных усыновлений. Она подделывала свидетельства о рождении, чтобы передавать новорожденных, от которых отказались матери, парам, неспособным иметь собственных детей.

Нортон с детства знала, что была удочерена, но считала, что совпадение ее девичей фамилии Браун с фамилией приемных родителей — просто случайность, так как фамилия очень распространенная. Однако, погрузившись в поиски настоящих родственников, она поняла, что не существует никаких документов, подтверждающих законность удочерения.

В итоге, в 2019 году, Нортон решила сделать тест ДНК, так как увидела телепрограмму, где искали родственников таким образом. Через три недели женщине пришло письмо с адресом ее двоюродного брата, который живет в Уэльсе. В августе 2020 года Маргарет наконец смогла связаться с настоящей матерью. Она рассказала, что родила дочь в больнице округа Лут в 1972 году, и сразу же передала ее клинике доктора Кридон.

Нортон оказалась одним из 151 усыновленных детей, которым были выданы поддельные свидетельства о рождении при незаконном усыновлении.

Ранее 42-летняя американка поделилась неожиданным открытием о своем детстве в сети. Оказалось, что биологическая мать женщины нелегально продала ее семье, которую та всю жизнь считала своей.