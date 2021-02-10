Девушка сдала тест ДНК и узнала неожиданный секрет о своем возрасте

Пользовательница TikTok с ником @Lydelle_ купила на подаренные в день рождения деньги ДНК-тест и узнала неожиданный секрет о своем биологическом возрасте. Ролик появился в ее аккаунте.

Лидия Эллен (Lydia Ellen) сдала текст ДНК и нашла дальних родственников с разных концов мира. Затем, по ее словам, она решила заполнить в системе свой профиль, чтобы построить генеалогическое древо.

Однако когда Эллен ввела дату своего рождения, оказалось, что в системе нет человека с ее именем, рожденного в этот день. Тогда она нашла дома свою медицинскую карту и посмотрела, что первый раз ее вакцинировали в июле 1997 года, когда ей было полтора года.

Эллен была убеждена, что родилась в мае 1998 года. «В моей медицинской карте говорится, что я появилась на свет в ноябре 1995 года, — утверждает она. — Следовательно, в этом году мне исполнится 26 лет, а не 23 года».

Ролик стал вирусным и собрал миллионы просмотров. Зрители отнеслись к умозаключениям Эллен скептически. «Разница в три года сильно ощущается в детском возрасте. Представляю, как ты говоришь, что тебе четыре года, хотя на самом деле тебе семь лет», «Извини, но это невозможно», «Звучит так, будто тебя в детстве похитили», — комментировали юзеры.

Эллен уточнила, что она не приемный ребенок и всегда жила с биологическими родителями. Она пообещала вскоре выложить новое видео и рассказать, удалось ли ей разобраться со своей датой рождения.

Ранее американка рассказала в TikTok, что благодаря тесту ДНК обнаружила, что ее настоящий отец — миллиардер, которого она никогда не встречала. Родители объяснили ей, что это старый друг их семьи. Девушка написала ему короткое письмо и побывала в штаб-квартире его компании, но он отказался с ней встречаться.

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