Девушка сделала тест ДНК и нашла биологического отца-миллиардера

Американка рассказала в Tiktok, как благодаря тесту ДНК обнаружила, что ее настоящий отец — миллиардер, которого она никогда не встречала. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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Кэт Макдоналд (Cat McDonald) утверждает, что несколько лет назад получила на Рождество подарок от человека, которого она всю жизнь считала отцом. Он купил ей и другим родственникам тесты ДНК генеалогического сервиса Ancestry.com. После теста девушка с удивлением обнаружила, что ее биологическим отцом был незнакомый мужчина. Родители объяснили ей, что это старый друг их семьи.

Макдоналд поискала его имя в интернете и выяснила, что он возглавляет крупную компанию, а его состояние оценивается в миллиарды долларов. Кроме того, у него есть три дочери — ее сестры, о которых она до того не знала. Девушка написала ему короткое письмо и побывала в штаб-квартире его компании, но ее ждала неудача. «Я пыталась передать ему письмо, но он отказался встречаться, когда услышал мое имя, — говорит она. — Хотя все, что было в нем написано — это "спасибо", потому что я рада, что живу».

В 2017 году сообщалось, что познакомившиеся 60 лет назад старые друзья с Гавайев узнали при помощи сервиса Ancestry.com, что в действительности являются единоутробными братьями. Тест показал, что у них одна мать, но разные отцы.