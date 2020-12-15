Похищенная при рождении дочь вернулась к родителям спустя 25 лет

Американка Белле Барбу, которую выкрали из румынской семьи и отдали на усыновление паре из США, вернулась к биологическим родителям спустя 25 лет. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

26 лет назад Бабу удочерила семья из американского штата Юта. В восемь лет она узнала от родителей, что она — приемная, а ее биологические отец с матерью добровольно отказались от нее. Тогда же ей сказали, что она родилась в Румынии.

В прошлом году Бабу наткнулась на группу в Facebook, в которой приемным румынам помогают найти биологическую семью. Она решила оставить сообщение и, к своему удивлению, в течение 48 часов получила ответ. Администраторша группы связалась с 20-летним братом Барбу — Мойсом.

Материалы по теме Конец плохой сказки Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет «Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?

Вскоре девушка узнала о других своих родственниках, в том числе о 33-летней сестре Симоне и 29-летнем брате Флориане. Оказалось, что ее биологические родители — мать Маргари и отец Замбила — теперь живут в Риме. Через три недели они созвонились с дочерью по телефону.

Они рассказали Барбу, что в 1994 году, когда та родилась, семья была бедной. Доктора соврали им, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. В действительности младенца продали и передали на удочерение.

«Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду — что меня украли и продали, — пересказывает американка. — Мои родители потратили последние деньги на бензин и объехали все детские дома, которые только могли, чтобы найти меня. Но через год деньги закончились, а возвращаться уже было некуда».

Девушка захотела встретиться со своими родителями и в 2019 году прилетела к ним в Рим. «Я чувствовала с ними близкую связь. Расставаться было невыносимо», — отметила Барбу. Она планирует снова навестить Маргари и Замбила, когда пандемия закончится, и людям разрешат свободно пересекать границы.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла родную сестру благодаря появившемуся из-за коронавируса свободному времени. 32-летняя Тери Абимбола долгие годы искала сестру Джоан Одвайер, которую при рождении отдали в приемную семью.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



