Из жизни
 
Последние новости
Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
Уточнен график прогулок для москвичей
Оставленный без книг россиянин со злости сжег чужой дом
Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией
Белоруссия вошла в десятку лидеров по числу случаев COVID-19 на миллион человек
Собянин объявил о частичном снятии ограничений в Москве 
Суд прекратил дело против богатейшей женщины России
В ОПЕК+ начали готовиться к крайним мерам
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Новости партнеров

Женщина впервые встретилась с родной сестрой благодаря коронавирусу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Facebook

Жительница Великобритании нашла родную сестру благодаря появившемуся из-за коронавируса свободному времени. Их историю опубликовала газета The Sun.

32-летняя Тери Абимбола (Teri Abimbola) долгие годы искала сестру Джоан Одвайер (Joanne Odwyer), которую при рождении отдали в приемную семью. Она испробовала все доступные ей способы: изучала базы данных об усыновлениях, прочесывала интернет и даже обращалась в ток-шоу. Однако попытки отыскать старшую сестру не приносили желаемого результата.

Благодаря режиму самоизоляции, введенному в стране из-за COVID-19, у Абимболы появилось больше свободного времени. В результате она углубилась в архивы реестрового сайта и заметила на одной из фотографий женщину с похожими чертами лица. Она написала 51-летней незнакомке в Facebook и узнала, что она — приемный ребенок в семье. Вскоре она обнаружила, что Одвайер живет всего в восьми километрах от нее.

«Я позвонила ей, — вспоминает Абимбола. — Мы обсудили уйму всего: имена, снимки, сертификат о рождении и многое другое. В течение получаса стало понятно, что она наша старшая сестра».

Женщины впервые встретились в ближайшем парке. Помимо Одвайер, Абимбола пригласила на прогулку других своих сестер. Родственницы тут же нашли общий язык. «Просто хочу сказать, что никогда не надо опускать руки. 51 год назад моя мама отдала свою прекрасную малютку приемной семье по ряду причин. У нее было еще семь детей, и она всегда рассказывала нам про нашу сестренку», — поделилась британка.

«Моя мечта воплотилась в реальность, — говорит Абимбола. — Пусть этот вирус и настоящая катастрофа, если бы не он, у меня бы не появилось столько свободного времени на поиски. Наша мама еще жива, и она так обрадовалась, что мы нашли нашу сестру».

В прошлом году сообщалось, что жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест и нашла 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman who has spent her life trying to find her sister finally did it — thanks to lockdown
Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер
Перепутанные в роддоме девочки выросли в чужих семьях
Прожившие в разных семьях незнакомки оказались кровными сестрами
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0426 мая

«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»

История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
15:08Сегодня

Раненый пес пытался помочь погибшей хозяйке и не отходил от ее тела

13:49Сегодня

Вирусолог прокомментировал первое в России заражение кошки коронавирусом

12:48Сегодня

Десятилетняя девочка напугала грабителя и обратила его в бегство

Из жизни21:0523 мая

Погасший Сатурн

Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
11:45Сегодня

Щука рекордного размера погибла в Великобритании

10:54Сегодня

Толпа жестоко расправилась с самым опасным медведем в мире

09:57Сегодня

Пятиметровая акула-людоед напала на рыболова

Из жизни00:0523 мая

«Это настоящее чудо»

Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
08:37Сегодня

Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии

07:11Сегодня

Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее

05:11Сегодня

Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

Россия
Собянин предложил разрешить в Москве непродовольственную торговлю
Уволенный глава Чувашии подал в суд на Путина
Он десять лет правил регионом, но разозлил россиян своими поступками и потерял доверие президента
Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу
«Ситуация шока прошла»
Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог
Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня
«Скинул в личку член. Пошутил, что в научных целях»
Студентки МГУ обвинили педагогов в домогательствах. Чем закончится скандал в главном вузе России?
В Москве понадеялись на скорую отмену пропусков для машин
Все материалы
Мир
Многокилометровый конвой с бойцами ЧВК Вагнера в Ливии попал на видео
Farmers plant rice in paddy fields in Nampo, North Korea, on May 12, 2020. (Photo by Kyodo News via Getty Images)В глубокой изоляции
Северная Корея утверждает, что победила коронавирус. Как самая закрытая страна борется с пандемией?
Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Один в пустыне не воин
В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия?
США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Польша рассказала о борьбе с газовой зависимостью от России
Меры по поддержке российской экономики оценили в 3,3 триллиона рублей
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
Япония приготовила триллионы долларов на спасение страны
Рабочий настрой
Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?
Все материалы
Силовые структуры
Сексуальный маньяк на видео рассказал об убийствах россиянок
«Таких, как мы, нельзя выпускать на свободу»
Половина россиян готова вернуть смертную казнь. Что думают об этом пожизненно осужденные?
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского военного обвинили в получении взяток за отправку солдат в Сирию
«Господь прощает, а люди — нет»
 
Тренера российской сборной по MMA заподозрили в организации убийства
Все материалы
Наука и техника
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Большой медбрат
 
Все материалы
Спорт
Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты
Найджел Бенн и Джеральд Макклеллан«Я желаю ему смерти»
Этот бой называют самым жестоким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида
Призер Олимпиады по фигурному катанию совершил каминг-аут
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Бывший вратарь сборной России возмутился сокращением зарплат футболистам
Все материалы
Культура
Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»
Вредные девчонки и детективы
Как рассказать детям о зверствах, Боге и грязных подъездах
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Эксперимент продолжается
Все тайны изоляции, фаворит Басты и московские растратчики: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Названа причина развода Гагариной
«Он засунул петарды в сигареты моего любовника, и был взрыв»
Что вытворял в детстве Илон Маск и как супермодель воспитала гения: воспоминания матери
Билли Айлиш выложила полную версию видео с раздеванием из-за бодишейминга
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
«Сталинизм — это забавно»
Два американца начитались советских газет и выдумывают небылицы про Ким Чен Ына. Им верит весь мир
Мясников объяснил рост смертности на фоне низкой статистики по коронавирусу
Популярных блогеров арестовали за хранение наркотиков
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Все материалы
Ценности
Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Полная модель снялась обнаженной ради борьбы с неуверенностью в себе
Модель с заболеванием кожи снялась для соцсетей в приспущенных штанах
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Ким Кардашьян показала целлюлит на фото в бикини и восхитила поклонников
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты потери Турции из-за закрытого авиасообщения с Россией
Дикий Дальний
Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии
Забудь заботы
Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
Пассажиры самолета подрались во время выхода из салона и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Лоси разгулялись по российскому городу во время эпидемии
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее
Погасший Сатурн
Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Американка рассказала о получении предназначенных Илону Маску SMS-сообщений
Все материалы
Найден простоявший 30 лет в гараже «Москвич» почти без пробега
Самые яркие и безумные интерьеры Porsche
От шотландских узоров до крокодиловой кожи — смотрите на свой страх и риск
BMW X2 превратили в заряжаемый гибрид
Знакомим самый быстрый седан Mercedes-AMG с его прародителем
Mercedes-AMG E 63 S встречается c полумифическим Е 60 AMG Limited
Рестайлинговый Lada Largus сфотографировали во время тестов
Экстремальный тюнинг Cadillac
Досталось всем: не ушел даже Escalade
В Москве изменился порядок оформления пропусков для автомобилистов
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка захотела выйти из квартиры и пригрозила прыгнуть из окна
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Дальнем Востоке построят автогородок
Под Костромой досрочно отремонтируют 50-километровый участок дороги
Предприятия Ростовской области попали в число лучших по реализации нацпроекта
Россиянам раскрыли способ отказаться от перекусов на самоизоляции
Все материалы