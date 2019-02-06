Прожившие в разных семьях незнакомки оказались кровными сестрами

В американском городе Феникс, штат Аризона, девушка нашла кровную сестру благодаря результатам ДНК-анализа. Об этом сообщает местное издание FOX 10 Phoenix.

В возрасте 21 года Эми Миселес (Amy Measeles) узнала от матери, что ее отец страдал от бесплодия. «Они не боялись, что люди обо всем догадаются, так как все хранилось в секрете, — рассказывает девушка. — Когда она [мать] во всем призналась, пазлы в моей голове сложились. Я всегда чувствовала, что в моей истории упущены какие-то детали».

Девушка серьезно подошла к поиску кровных родственников, зарегистрировалась на специализированных сайтах и в итоге нашла свою сестру по имени Синклер (Sinclair). Та, в свою очередь, сдала ДНК-тест вместе с мужем, чтобы разобраться в семейном древе. Она заметила несколько неизвестных ранее имен в списке ее родственников, а спустя время Миселес сама вышла с ней на связь.

Тогда Синклер провела небольшое расследование, в результате которого нашла биологического отца — доктора из Новой Зеландии. Девушка отправила ему письмо по электронный почте и получила ответ. В нем он заверил, что в его родословной нет опасных заболеваний и дочерям не стоит переживать. Помимо этого, у мужчины есть два сына, о которых он никому не сообщает.

«Никто не был нацелен на общение. Мы просто пытаемся узнать правду», — заключила девушка. Синклер и Миселес встретились в торговом центре и легко нашли общий язык. «Раньше у меня был только брат, а теперь три сестры и три брата, — восхитилась Миселес. — Все это очень волнительно».

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