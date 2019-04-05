Женщина за пару лет нашла 29 братьев и сестер

Жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, прошла ДНК-тест в 27 лет и узнала, что у нее есть 29 братьев и сестер. Об этом сообщает издание The Sun.

Шона Харрисон (Shauna Harrison) воспользовалась услугами биотехнологической компании 23andMe, чтобы изучить свою родословную. Оказалось, что ее отец не был ее биологическим родителем. «Бум! На следующий день я получаю электронное письмо от одного из моих родственников: "Кажется, мы с тобой родные. Надеюсь, не напугаю тебя"», — вспоминает американка.

В результате за 2,5 года с ней связались 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время. Харрисон призналась, что с некоторыми родственниками, в том числе с братом Джоди Хэйлом (Jodi Hale), они очень сдружились.

В начале февраля сообщалось, что в американском городе Феникс, штат Аризона, девушка нашла кровную сестру благодаря результатам ДНК-анализа. В 21-летнем возрасте Эми Миселес узнала от матери, что ее отец страдал от бесплодия. Девушка зарегистрировалась на специализированных сайтах по поиску родственников и нашла свою сестру по имени Синклер.

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