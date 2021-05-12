Женщина узнала криминальную тайну о родной матери в 26 лет и прославилась в сети

42-летняя американка поделилась неожиданным открытием о детстве в TikTok и прославилась в сети. Она выложила на своей странице серию роликов, в которых рассказала, как раскрыла криминальную тайну своего происхождения.

Когда женщине было 26 лет, она узнала, что воспитавшая ее женщина не является ее биологической матерью, и решила найти родителей. Американка посчитала, что проще всего найти настоящую мать получится по полицейским записям. Она связалась с управлением шерифа родного города и предоставила информацию о себе.

«Шериф попросил меня сесть, а потом сказал, что о моей родной матери нет никаких данных, но я сама числюсь в списках пропавших», — рассказала женщина.

Полицейское управление сообщило, что она считается похищенной с 1980 года.

Позже выяснилось, что биологическая мать героини нелегально продала ее семье, которую та всю жизнь считала своей. Родная бабушка не знала о сделке и написала заявление в полицию о похищении ребенка, а мать притворялась, что тоже не знает, куда делась девочка.

«Невозможно представить, через что тебе пришлось пройти. Как будто 26 лет жизни были ложью. Я молюсь за тебя, дорогая», — написал один из подписчиков женщины.

Ранее сообщалось, что мужчина потерял работу и продал ребенка за 1,8 миллиона рублей. Он потерял работу из-за пандемии коронавируса и уговорил беременную жену продать будущего ребенка онлайн.