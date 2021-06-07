Муж и жена прошли ДНК-тест после 23 лет брака и оказались на грани развода

Муж и жена сдали ДНК-тест, и узнали, что приходятся друг другу шестиюродными братом и сестрой. Это настолько шокировало женщину, что семья оказалась на грани развода. Об этом друг ее мужа написал в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказал историю друга пользователям в сабреддите Relationship Advise (советы об отношениях) и спросил у читателей, что он может посоветовать в подобной ситуации. По словам мужчины, супруги решили сдать ДНК-тест, чтобы узнать историю семьи. Однако результаты оказались неожиданными: выяснилось, что у пары есть общий родственник, а они — шестиюродные брат и сестра.

Новость повергла женщину в шок: увидев результаты теста, она разразилась слезами. По ее мнению, все 23 года брака она жила во лжи и рожала детей от своего кузена. Вопреки уговорам родственников и мужа, женщина требует развода.

Читатели постарались поддержать мужчину и помочь найти совет для его друга. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что в подобном родстве нет ничего страшного. Один из них написал: «Честно говоря, брак с шестиюродными родственниками — распространенное явление, и в этом нет ничего удивительного. Многие люди состоят в браке с кем-то, кто может являться их дальним родственником».

Ранее сообщалось, что женщина прошла тест ДНК и узнала о романе с родственником. После получения результатов теста их отношения продолжались еще четыре месяца, но позже пара распалась по не связанным с родством причинам.