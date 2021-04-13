Женщина прошла тест ДНК и узнала о романе с родственником

Пользовательница TikTok под ником mattilathehun рассказала о том, как прошла подаренный возлюбленным тест ДНК и узнала, что он приходится ей родственником. Об этом сообщает издание Unilad.

Женщина рассказала, что в 2020 году ее бывший парень подарил ей на день рождения тест ДНК. Она пояснила, что ее мать была удочерена, а со своим биологическим отцом женщина не общается. «Поэтому мне было интересно пройти тест, чтобы узнать больше информации о своем здоровье и понять, каких заболеваний следует опасаться», — пояснила она.

Через месяц после прохождения теста женщина получила результаты, начала просматривать список родственников и обнаружила в их числе своего возлюбленного. «Так я узнала, что у меня роман с двоюродным братом», — рассказывает mattilathehun.

По данным сайта организации, проводящей тесты ДНК, они являются троюродными братом и сестрой. Женщина же предполагает, что на самом деле они состоят в двоюродном родстве. Она пришла к такому выводу после того, как решила найти больше информации о родственниках со стороны своего биологического отца, и узнала, что их ДНК слишком похожи для троюродных брата и сестры.

После получения результатов теста их отношения продолжались еще четыре месяца, но позже пара распалась по не связанным с родством причинам.

Мнения пользователей TikTok об этой ситуации разделились. Некоторые из них утверждали, что отношения с двоюродным братом — это норма.

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