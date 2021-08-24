Мужчина сделал ДНК-тест и раскрыл тайну своей матери

Житель Нью-Йорка, США, сделал ДНК-тест, раскрыл тайну матери и узнал правду о своем отце. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина, чьи имя не называется, рассказал, что он вырос во Флориде и был одним из семи детей в семье. «У моих родителей была тяжелая жизнь, и теперь я вырос, осознал это и простил их. Их родители не уделяли им должного внимания, они не смогли получить хорошее образование, и поэтому жили в бедности», — сказал он. Американец добавил, что был единственной квир-персоной в семье и округе и раздражал родственников, потому что не соответствовал их представлениям о «нормальном» ребенке.

При этом, по словам мужчины, он всегда был близок с матерью, но ощущал себя обузой для отца. Когда американец окончил колледж и переехал в Нью-Йорк, он перестал финансово зависеть от отца и оставил почти все, что связывало его с Флоридой, позади.

Однажды сестра американца сделала ДНК-тест себе, мужу и детям, чтобы узнать больше подробностей о происхождении. Когда она стала разбираться в результатах, то обнаружила, что у нее есть еврейские корни, а у брата их не оказалось. Тогда она попросила отца сдать тест и выяснила, что тот не является отцом брата. Оказалось, что отец мужчины — его дядя. «У нас с сестрой было расхождение, потому что оказалось, что у нас разные отцы, но наши папы — кровные родственники. В тот момент моя сестра стала одновременно моей двоюродной и сводной сестрой», — рассказал американец.

Его мать связалась с ним и рассказала, что однажды она изменила мужу с его братом, и в ту ночь она забеременела. Результаты теста также показали, что у его отца и дяди разные отцы. Таким образом, мужчина, которого он считал своим отцом, стал его сводным дядей.

Шокированный полученными известиями американец записался к психотерапевту и начал налаживать отношения с родственниками, постепенно сближаясь с ними и узнавая об их прошлом.

Ранее также стало известно, что жительница США сдала тест ДНК и узнала неожиданную правду о родителях. Как выяснилось, ее мать изменяла мужу с его двоюродным братом.