Стали известны заработки российских школьников в TikTok

Yoloco: школьники и студенты зарабатывают на рекламе в TikTok больше взрослых

Самыми высокооплачиваемыми российскими тиктокерами оказались школьники и студенты в возрасте от 12 до 21 года. Такие выводы сделали специалисты компании Yoloco, анализирующей аккаунты в социальных сетях при помощи искусственного интеллекта, передает РБК.

Средний заработок от размещения рекламы пользователей данного возраста составляет 1,6 тысячи рублей. Таким образом, они получают больше взрослых, для которых средний показатель составил 1,3 тысячи рублей. Наименьший гонорар, по данным аналитиков, оказался у паблик-аккаунтов, в которых видео выкладываются от имени сообщества. Там за коммерческий пост можно получить порядка 500 рублей.

Также сумма выплаты зависит от популярности аккаунта. Звезды TikTok в среднем получают в 71 раз больше, чем начинающие пользователи. Наноблогер получает в среднем 350 рублей за один пост, микроблогер — 600 рублей, мидлблогер — 1000 рублей и так далее. У звезды соцсети медианная цена достигает 25 тысяч рублей.

Повлиять на цену рекламы может также синяя галочка верификации. В отличие от социальной сети Instagram, аккаунтам в TikTok она выдается в достаточно ограниченном количестве. Таким образом, если у блогера все же есть верификация, цена за коммерческий пост может увеличиваться.

Ранее были раскрыты способы монетизировать TikTok. Журналистка Мхари Аврора (Mhari Aurora) рассказала, что единственное условие для заработка — это наличие большого количества подписчиков. В частности, блогеры могут получать деньги от брендов за создание контента для маркетинговых кампаний или продвижение торговой марки.