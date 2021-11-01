Студентка бросила вуз и нашла способ заработать миллион долларов

Лили Заремба научилась инвестировать деньги и разбогатела за два года

Девушка ушла из университета, нашла способ заработать и стала долларовой миллионершей за два года. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 21-летняя Лили Заремба (Lily Zaremba) совмещала учебу в вузе, название которого не указано, и тяжелую работу в ресторане, где смена длилась десять часов. В студенческие годы девушка пыталась устроиться в несколько крупных фирм, однако постоянно получала отказы. Тогда она решила бросить учебу, чтобы разбогатеть и изменить свою жизнь.

В 19 лет Заремба попала в финансовую компанию и начала учиться инвестировать деньги. «Я получала знания от лучших экспертов. Я выросла благодаря им, создала инвестиционные портфели и научилась строить онлайн-бизнесы. Два года напряженной работы, самоотверженности и сосредоточенности, и я стала наставником для сотен людей по всему миру», — пояснила она.

Теперь героиня материала стала полностью независимым предпринимателем. Заремба инвестирует деньги в криптотехнологии и акции, а также учит других людей зарабатывать в сети. По ее словам, за последний год ей удалось заработать один миллион долларов (70,8 миллиона рублей).

«Я многим пожертвовала ради своего успеха. Можно быть самым усердным работником, однако ничего не добиться из-за неправильно выбранной профессии. Найдите подходящего наставника, который сможет передать вам свой опыт. Также я рекомендую инвестировать, чтобы иметь пассивный доход. Если я смогла, то и вы сможете!» — заключила бизнесвумен.

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