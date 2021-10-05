Пара потеряла работу, основала бизнес на последние деньги и разбогатела

Двое жителей Австралии потеряли работу, основали собственный бизнес на последние деньги и разбогатели за несколько недель. Их историю публикует Daily Mail.

20-летняя Одри Палупи и 22-летний Джеремай Дсуза рассказали, что остались без средств к существованию во время пандемии коронавируса и жили на небольшие государственные пособия. По словам девушки, на карантине она начала от скуки разрисовывать обувь красками и публиковать результат в Instagram.

«Чем чаще я выкладывала снимки обуви с моим дизайном, тем больше людей хотели получить такую же», — призналась героиня материала. Тогда пара приняла решение вместе кастомизировать кроссовки и продавать их под собственным брендом Custom Sneaker Co.

По информации издания, бизнес Палупи и Дсуза начал стремительно расти, и за восемь месяцев им удалось заработать 450 тысяч долларов. Отмечается, что в день они получают около 30 заказов на обувь, стоимость которой варьируется от 253 до 407 долларов в зависимости от сложности дизайна.

«Мы начали с комнаты в доме моей матери, а сейчас владеем собственным складом. Все бессонные ночи и испытания определенно стоили того!» — заключили предприниматели.

Ранее в сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит уходовые продукты для ресниц и кожи лица. Она заверила, что после запуска ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.