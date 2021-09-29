Учительница собрала коллекцию из 500 пар необычной обуви за три миллиона рублей

Женщина показала свою коллекцию обуви за миллионы рублей и прославилась в сети. Соответствующая история появилась на Metro.

Согласно материалу, 44-летняя учительница Кари Уолберт (Kari Walbert) начала испытывать интерес к обуви в старшей школе. На данный момент ее коллекция занимает целую комнату и насчитывает более 500 пар ботинок с необычным дизайном стоимостью от 40 до 600 долларов (от трех до 43 тысяч рублей). Вся коллекция обошлась женщине в 40 тысяч долларов (три миллиона рублей).

«У меня есть все: кроссовки, шлепанцы, сандалии, сапоги, туфли на каблуках и так далее. Мне нравится обувь, которую люди будут замечать и комментировать. Я учитель, и большинство моих учеников знают меня как "учительницу в ботинках". Я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь», — поделилась она.

На многих парах из коллекции Уолберт изображены известные персонажи поп-культуры, такие как Дарт Вейдер из «Звездных войн», Ариэль из «Русалочки» и Hello Kitty. Большая часть обуви украшена блестками, стразами, перьями и мехом. Кроме того, она часто покупает ботинки известных и дорогих брендов, таких как Dr. Martens, Converse, Jeffrey Campbell, Betsey Johnson, Fluevog, Manolo Blahnik, Dior и Christian Louboutin.

По словам героини материала, каждую пару обуви она воспринимает как произведение искусства. Однако на данный момент она призналась, что чувствует одержимость новыми ботинками. «Обычно я покупаю от двух до трех пар в месяц. У меня совершенно отсутствует самоконтроль, когда дело касается обуви. Сейчас я пытаюсь сделать усилие над собой и покупать меньше вещей, поскольку мне уже негде их хранить», — подчеркнула Уолберт.

Ранее в сентябре стилист нашел дешевую замену обуви за 86 тысяч рублей. Телезвезда Донни Галелла (Donny Galella) рассказал, что в нынешнем сезоне популярностью пользовались кожаные тапки на высокой платформе. По словам эксперта, такие тапки представлены в ассортименте итальянского люксового бренда Fendi стоимостью 1190 долларов (86 тысяч рублей), однако он обнаружил более дешевую версию актуальной обуви. Отмечается, что похожая пара продается в австралийском супермаркете Big W за 20 долларов (1452 рубля).