Модным тапкам популярного бренда за сотню долларов нашли дешевую замену

Журналисты нашли дешевую замену новым тапкам американской марки Ugg, которые получили популярность в социальных сетях. Информация появилась на портале Daily Mail.

Речь идет о новой модели обуви Fluff Yeah Slide из натурального овечьего меха. Товар выполнен в 14 различных цветах, в том числе с анималистичными принтами, и украшен логотипом бренда Ugg. Они представлены на сайте компании по цене в 100 долларов (7599 рублей).

Согласно материалу, в ассортименте интернет-ретейлера Ego появилась похожая обувь по более низкой стоимости. Отмечается, что тапки также изготовлены в 14 цветах, однако при их производстве был использован синтетический мех, в отличие от пары бренда Ugg. Их цена равна 10 фунтам стерлингов (759 рублей).

Упомянутая модель обуви стала трендовой, о чем свидетельствуют многочисленные снимки покупателей в соцсетях. На данный момент под хештегом #uggslippers насчитывается больше 65 тысяч фотографий.

Ранее модной куртке за 2175 фунтов стерлингов (217 тысяч рублей) нашли дешевую замену. Так, в магазине H&M начали продавать похожую на черный пуховик люксового бренда Bottega Veneta куртку. Стоимость аналога составляет всего 10 тысяч рублей. Похожую модель из перерабатываемых материалов представил бренд Gap за 13 тысяч рублей.