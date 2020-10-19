Трендовой куртке за сотни тысяч рублей нашли дешевую замену

Модные редакторы нашли бюджетную замену трендовой куртке люксового бренда Bottega Veneta, которая стоит сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет об удлиненном пуховике темно-коричневого цвета с широким воротником. Стоимость вещи составляет 2175 фунтов стерлингов (почти 220 тысяч рублей). Модные редакторы издания составили подборку похожих курток из масс-маркетовых магазинов.

Так, самый недорогой вариант был обнаружен в ассортименте марки H&M: черный пуховик на молнии и с капюшоном длиной чуть ниже колена стоит почти 100 фунтов стерлингов (10 080 рублей). Похожую модель из перерабатываемых материалов представил бренд Gap. Цена такой куртки составляет почти 130 фунтов стерлингов (13 100 рублей). Японский бренд Uniqlo в свою очередь выпустил темно-серый пуховик с водоотталкивающим и полностью ветрозащитным покрытием стоимостью 159 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

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Марка COS представила универсальный предмет верхней одежды, который можно носить тремя способами: как длинное пальто, практичную короткую куртку и функциональную жилетку. Стоимость изделия со съемными деталями составляет 290 фунтов стерлингов (29 200 рублей).

Ранее в октябре одежду Zara сочли слишком дорогой для россиян. Блогерша с никнеймом @alcoholiza возмутилась в своих соцсетях новостью от 16 октября, в которой говорилось, что владелец бренда Zara закроет магазины в России. По мнению девушки, стоимость джинсов марки, в среднем равная трем тысячам рублей, не является низкой. Другие пользователи согласились с ее мнением.