Фанатка повторила культовые наряды Кейт Миддлтон с помощью дешевых магазинов

Поклонница королевской семьи воссоздала образы Кейт Миддлтон с помощью дешевой одежды из масс-маркета. Об этом сообщает The Sun.

Американская блогерша Джен Брэдли (Jen Bradley) рассказала, что впервые повторила образ герцогини, когда случайно наткнулась на реплику платья люксового бренда Diane Von Furstenberg из гардероба Миддлтон. С того момента Брэдли стала регулярно просматривать фотографии ее публичных выходов, чтобы выяснить, где были куплены наряды.

В итоге американка собрала коллекцию дешевой одежды, которая копирует самые культовые образы супруги принца Уильяма. Общая стоимость этих вещей — менее трех тысяч долларов (234 тысячи рублей). Согласно материалу, Брэдли делится своими экспериментами с подписчиками в блоге.

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Около двух лет назад блогерша приобрела копию миди-платья с синим орнаментом, в котором герцогиня посетила Тадж-Махал в 2016 году вместе с мужем. По словам Брэдли, она часто находит реплики одежды Миддлтон в супермаркете Target и на сайтах онлайн-ретейлеров, в частности Amazon и eBay.

Героиня материала добавила, что Миддлтон регулярно появляется на публике в одежде из масс-маркета, а именно Gap, Zara, J Crew и Boden. «Мне приходится долго сидеть в интернете, чтобы найти ее вещи, так как все, что носит Кэтрин, распродается моментально», — пояснила Брэдли, подчеркнув, что «многочасовые поиски того стоят».

В 2018 году супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына скопировала стиль герцогини Кембриджской Кэтрин. Журналисты обратили внимание на то, что Ли Соль Чжу неоднократно снимали в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.