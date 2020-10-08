В супермаркете нашли дешевую замену обуви люксового бренда за сотни долларов

Пользовательница соцсетей нашла бюджетную замену модным сандалиям люксового бренда за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Популярная блогерша Тина Абейсара (Tina Abeysara) опубликовала в своих соцсетях коллаж, на котором запечатлены две похожие пары обуви черного цвета с перекрестной союзкой. На одном снимке она разместила тапки марки Proenza Schouler за 650 долларов (50 тысяч рублей), на другом — фото аналогичных сандалий из супермаркета Kmart стоимостью 15 долларов (1160 рублей).

«Одинаковые, но разные», — подписала пост австралийка. Отмечается, что дорогая обувь отличается от дешевого варианта только материалом, из которого она изготовлена: продукция магазина Kmart выполнена из синтетических тканей, а люксового бренда — из кожи. Блогер добавила, что, несмотря на это различие, распознать производителя каждой пары обуви с первого взгляда практически невозможно.

В июле журналисты обнаружили дешевую замену наряда Кейт Миддлтон. Герцогиня появилась на публике в длинном платье с цветочным принтом Ridley London за 449 фунтов стерлингов (44 тысячи рублей). Похожая вещь появилось в ассортименте марки Esmara за девять фунтов стерлингов (900 рублей).