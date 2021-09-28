Стилист нашел дешевую замену обуви за 86 тысяч рублей

Известный стилист нашел дешевую замену обуви, которая стала трендовой среди знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Телезвезда Донни Галелла (Donny Galella) рассказал, что в нынешнем сезоне популярностью пользовались кожаные тапки на высокой платформе. В подобной модели неоднократно появлялись на публике различные звезды, среди которых — манекенщицы Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также блогерша Джен (Gen).

По словам эксперта, такие тапки представлены в ассортименте итальянского люксового бренда Fendi стоимостью 1190 долларов (86 тысяч рублей), однако он обнаружил более дешевую версию актуальной обуви. Отмечается, что похожая пара продается в австралийском супермаркете Big W за 20 долларов (1452 рубля).

«Я знаю, что скоро эти тапки за 20 долларов буду распроданы по всей Австралии — уверяю вас», — высказал свое мнение Галелла.

В октябре 2020 года трендовой куртке за сотни тысяч рублей нашли дешевую замену. Речь идет об удлиненном пуховике Bottega Veneta с широким воротником за 2175 фунтов стерлингов (214 тысяч рублей). Модные редакторы издания составили подборку похожих курток из масс-маркетовых магазинов, таких как H&M, Gap и Uniqlo.