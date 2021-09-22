Учительница бросила работу, основала бизнес и разбогатела за шесть недель

Жительница Лондона бросила работу в школе, основала собственный бренд по производству косметики и разбогатела за шесть недель. История британки появилась на портале The Sun.

Согласно материалу, с началом пандемии коронавируса бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис (Maria Wilkes) решила стать предпринимательницей в бьюти-индустрии. По ее словам, она занялась исследованием рынка с помощью платформ Google Trends и AnswerThePublic. После этого женщина начала подробно изучать ингредиенты, входящие в состав различных косметических средств, и в то же время разрабатывать логотип и упаковку для будущей линейки собственных продуктов.

Затем Уилкис связалась с поставщиками и выделила бюджет на реализацию своего бизнеса. В результате англичанка основала компанию Candid Beauté, которая производит уходовые продукты для ресниц и кожи лица. Для продвижения своего бренда на рынке женщина прошла курс маркетинга и рекламы от Facebook, а также изучила копирайтинг.

По словам предпринимательницы, она вложила в свой бизнес 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей). Уилкис заверила, что после запуска Candid Beaute ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель. «Теперь за один месяц я получаю вдвое больше своей годовой зарплаты в школе. Следуйте своим мечтам и никогда не сдавайтесь», — заключила она.

Ранее в сентябре бармен ушла с работы, создала бренд одежды на последние деньги и разбогатела. 34-летняя Джейн Лу (Jane Lu) рассказала, что в 2010 году решила оставить должности бармена и бухгалтера, чтобы открыть бренд одежды, аксессуаров и обуви под названием Showpo. По словам предпринимательниц‪ы‬, она основала компанию на последние деньги, не имея накоплений, и сначала собирала заказы в гараже в доме родителей.

