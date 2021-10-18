Раскрыты заработки звезд в TikTok и Instagram

KP.RU: за месяц Бузова и Ивлеева могут заработать в Instagram до 10 миллионов рублей

Маркетолог Владимир Крюков рассказал, сколько зарабатывают знаменитости благодаря рекламе в социальных сетях. В разговоре с изданием KP.RU эксперт раскрыл самых высокооплачиваемых Instagram- и TikTok-блогеров.

По словам Крюкова, последние два года рынок интернет-рекламы растет. Эксперт связал это с тем, что бюджеты, которые должны были пойти на поддержку офлайн-мероприятий, сейчас тратят на онлайн-рекламу. «По данным за 2020 год, общий бюджет рынка блогеров в Instagram составил семь миллиардов рублей, что на 69 процентов больше, чем в 2019 году — тогда было 4,2 миллиарда рублей», — подчеркнул он.

Маркетолог сообщил, что в первую пятерку блогеров с самыми высокими доходами входят певица Ольга Бузова, телеведущие Анастасия Ивлеева и Ксения Бородина, модель Оксана Самойлова и певица Вера Брежнева. Как отметил эксперт, чаще всего одна рекламная публикация у них стоит от 600 до 800 тысяч рублей. Крупные компании могут заплатить им по одному или по полтора миллиона рублей за размещение рекламы. «За месяц звезда в Instagram может заработать от пяти миллионов до десяти миллионов рублей», — уточнил он.

В список топовых TikTok-блогеров, по мнению Крюкова, входят Дина Саева (настоящее имя — Мадина Басаева), Валя Карнавал (Валентина Карнаухова), Данила Милохин, Юлия Гаврилина и Аня Покров (Анна Покровская). Эксперт заявил, что размещение рекламы у них может стоить 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион рублей — все зависит от бренда. Маркетолог предположил, что в среднем за месяц самые популярные в России авторы контента могут заработать от пяти до десяти миллионов рублей.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов. 25-е место досталось журналисту и блогеру Юрию Дудю. По данным издания, он заработал за год 1,8 миллиона долларов.