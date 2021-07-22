Девушка рассказала о новом способе заработка и подверглась критике в сети

Блогерша из Польши Марта Рентел (Marta Rentel) сообщила, что первой в мире продала интимные данные в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. О новом способе заработка в сети сообщает Daily Mail.

21-летняя девушка похвасталась, что незнакомец заплатил за ее «цифровую любовь» 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 25 миллионов рублей). Также таинственный покупатель получил возможность пообедать с блогершей. «Любовь может быть физической, платонической или цифровой — каждая из них подлинная, как все другие наши чувства. Я хочу быть новатором и создавать будущее», — заявила Рентел.

Блогерша не уточнила, какие именно данные приобрел незнакомец. По мнению экспертов, это могут быть личные фотографии девушки, видеозаписи с ее участием, песни и GIF-изображения. Сообщается, что у покупателя будут все права на эти материалы. «Эта покупка войдет в историю как начало диджитал-эры», — заявила она.

Многие пользователи сети раскритиковали предложенный способ заработка. «Мир постепенно сходит с ума», — выразил мнение пользователь под ником HissingSyd 55. «Большинство блогеров и моделей готовы продать свои тела и души за пару монет. Не верьте тому, что читаете о них», — предупредил юзер annie_geo. «Как это все грустно», — написала комментатор Sandra Wareham.

Рентел приобрела популярность в мае 2021 года после релиза сингла Bad Girl. Клип на песню был опубликован на YouTube и собрал почти два миллиона просмотров. Кроме того, на ее аккаунт в TikTok подписаны 2,4 миллиона пользователей.