Автор «Рика и Морти» создаст первый мультсериал на основе блокчейна

Телекомпания Fox совместно с создателем «Рика и Морти» Дэном Хармоном объявила о выходе нового анимационного сериала «Крапополис», полностью основанного на блокчейне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Сегодня я не буду говорить слишком много, но компания Fox ориентированная на рекламодателей, художников и испытывающая особую любовь к анимации, собирается ввести своих партнеров в мир токенов на базе блокчейна, включая NFT. Это будет первый в истории подобный опыт», — заявил генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер.

Вместе с выходом «Крапополиса» создатели проекта планируют запустить компанию Blockchain Creative Labs, которая будет заниматься управлением торговой площадки по продаже цифровых товаров, связанных с сериалом.

Поклонники смогут купить GIF-изображения, фоновые картинки, уникальных персонажей и другие товары по мотивам мультфильма. Приобрести покупки можно будет в формате NFT, он представляет собой невзаимозаменяемый токен, обладающий уникальным кодом, который прикрепляется к цифровым предметам как сертификат. Токен — это виртуальная единица, работающая на блокчейне. Раньше большинство блокчейн сервисов использовали только взаимозаменяемые токены: биткоин, эфириум и другие, но затем появились незаменяемые товары — например, предметы искусства.

Сюжет «Крапополиса» разворачивается в мифической Древней Греции и «сосредоточен на семье людей, богов и монстров, которая пытается управлять одним из первых городов в мире, и не убить друг друга».

Использование NFT в сфере искусства становится все более популярным в последнее время. Американская рок-группа Kings of Leon анонсировала выпуск альбома When You See Yourself основанного на NFT. Работу художника Бэнкси Morons (White) перед началом торгов на аукционе сожгли и конвертировали в NFT, а ставку можно было сделать только в криптовалюте.