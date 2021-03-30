Обнародованы трейлер и дата выхода нового сезона «Рика и Морти»

Обнародованы трейлер и дата выхода пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Ролик доступен на YouTube-канале Adult Swim.

В описании к видео указано, что премьера продолжения фантастического шоу состоится 20 июня 2021 года. В Deadline также отметили, что телеканал Adult Swim объявил этот день так называемым «Днем Рика и Морти» — межгалактическим праздником, который отмечают везде. Обещается, что в рамках презентации нового сезона поклонники получат множество дополнительных материалов — отрывки будущих серий, рассказы о создании мультфильма и прочее.

Мультсериал «Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе его сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.