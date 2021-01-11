@sarahjessicaparker / Instagram

Сериал «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Тизер сиквела опубликовала в Instagram актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница одной из главных ролей в шоу.

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Продолжение получило название And Just Like That («А затем»). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не приняла участие в проекте, отмечает The Hollywood Reporter.

Сиквел будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается.

В 2019-м Ким Кэтролл затравили из-за отказа сниматься в третьей части фильма по мотивам «Секса в большом городе». Артистка призналась, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора заканчивать.