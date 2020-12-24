В Голливуде заговорили о продолжении «Секса в большом городе»

В Голливуде заговорили о продолжении культового сериала «Секс в большом городе». Page Six со ссылкой на источники сообщает, что небольшая перезагрузка будет эклюзивно выпущена на стриминговой платформе HBO Max.

Планируется, что к своим ролях в ситкоме могут вернуться все главные звезды, за исключением Ким Кэтролл, исполнившей роль Саманты Джонс. Она неоднократно говорила, что не хочет участвовать в продолжении.

Сара Джессика Паркер, которая также была продюсером сериала, ранее говорила, что хочет поучаствовать в перезапуске некоторых эпизодов шоу. По ее словам, мир очень изменился с тех пор, как сериал закончился. Ее героиня Кэрри Брэдшоу с радостью поделилась бы накопившимися мыслями и чувствами, отмечала Паркер.

В прошлом году англо-канадскую актрису Ким Кэтролл, получившую известность благодаря роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», затравили из-за отказа сниматься в третьей части фильма по мотивам шоу. Артистка призналась, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора заканчивать.