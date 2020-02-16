Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Американская актриса Линн Коэн (Lynn Cohen) умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщил ее менеджер телеканалу CNN.

Коэн скончалась в пятницу, 14 февраля. Причина смерти не называется.

Коэн наиболее известна ролью в сериале «Секс в большом городе». Она появлялась в 13 эпизодах в роли домработницы Миранды Хоббс (Синтия Никсон) по имени Магда и няни ее ребенка. Также Коэн снималась в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

13 июня 2019-го в 94 года умерла актриса Сильвия Майлзиз, которая также снялась в «Сексе в большом городе».