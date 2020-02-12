Умерла известнейшая карикатуристка Европы

Французская художница Клэр Бретеше (Claire Bretécher) скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причина смерти не уточняется.

Бретеше родилась в 1940 году в городе Нант. Она переехала в Париж в 1960-х, где устроилась карикатуристкой в еженедельник «Рекорд». Во Франции художница приобрела популярность с выходом серии комиксов Les Frustres («Раздраженные») в 1970-х. Бретеше наиболее известна благодаря персонажу Агриппине, избалованной девушке, сталкивающейся с проблемами взросления. В 2001-м Canal+ выпустил мультсериал на основе комиксов об Агриппине.

За свою карьеру Клэр Бретеше стала одной из самых известных карикатуристок в Европе. Ее работы публиковали, в частности, журналы Esquire и Ms. Magazine.