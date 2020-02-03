Умер автор памятника самому известному российскому вору в законе

Член Российской академии художеств Арам Григорян скончался в Новосибирске. Об этом сообщает 1nsk.ru.

Причина смерти не уточняется. Григоряну было 63 года.

Скульптор выступил автором памятника расстрелянному криминальному авторитету Аслану Усояну по кличке Дед Хасан, которого прозвали самым известным российским вором в законе. В интервью газете «Аргументы и Факты» в 2013 году Григорян говорил, что, по его мнению, выбор родственников криминального авторитета пал именно на него, так как Усоян и его семья были езидами, а новосибирский скульптор был хорошо знаком с культурой данного народа.

«Не понимаю, почему даже знаменитые новосибирские художники меня порицают: "Как это так, академик лепит бандита?" Я леплю человека умершего, у которого все-таки есть родные. Ведь они хотят видеть на могиле своего отца памятник. Это мой профессиональный долг»,— признавался он.

Арам Григорян родился 1957 году в Ереване. В 1985 году переехал в Новосибирск. Работал преподавателем в Новосибирском государственном педагогическом университете, затем стал профессором кафедры графики и рисунка художественно-графического факультета.

Аслан Усоян был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Влияние Деда Хасана распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. По некоторым данным, он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.