Умерла актриса из «Стар Трека»

Умерла американская актриса и вокалистка Дайанн Торн. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артистка из «Стар Трека» скончалась в одном из хосписов Лас-Вегаса из-за рака поджелудочной железы. Ей было 83 года. Смерть подтвердил ее муж, музыкант и актер Ховард Морер, с которым Торн состояла в браке на протяжении 44 лет.

Торн также известна по таким фильмам и сериалам, как «Настоящие мужчины», «Ильза – волчица СС», «Шоу Мерва Гриффина», «Ария», «Дом колдуна», «Пиноккио», «Кровавый шабаш», «Столкновение» и «Убийство официанток».

В 1991 году датские рокеры Sort Sol выпустили альбом Flow My Firetear. В качестве дани уважения актрисе они включили в него композицию Dyanne Thorne.

28 декабря стало известно о смерти американской актрисы Сью Лайон, известной по фильму «Лолита». Точная причина смерти не уточнялась, однако сообщалось, что в последнее время 73-летняя Лайон испытывала проблемы со здоровьем.