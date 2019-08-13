Звезду «Секса в большом городе» затравили за отказ сниматься в продолжении шоу

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Ким Кэтролл

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл, получившая известность благодаря роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», столкнулась с травлей из-за отказа сниматься в третьей части фильма по мотивам шоу. Об этом она рассказала в беседе The Guardian.

Артистка призналась, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора заканчивать. «Я не могла понять, почему они просто не заменили меня другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на издевательства. Нет значит нет», — отметила Кэтролл.

62-летняя актриса добавила, что после смерти отца и брата вдруг поняла, что не хочет тратить и часа своей жизни на вещи, которые не приносят ей удовлетворения. «Я хочу выбирать, с кем я буду проводить время в личном и профессиональном плане. Это моя жизнь», — заявила знаменитость.

Осенью 2018 года стало известно, что Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть в начале фильма «Секс в большом городе 3», а саму ленту планировалось сфокусировать на переживаниях его супруги Кэрри Брэдшоу. Сообщалось, что из-за этого сюжетного поворота Ким Кэтролл отказалась сниматься в третьей части.

«Люди из окружения Ким были уверены, что в сценарии не уделялось должного внимания Саманте [Джонс]. Они указывали на то, что смерть мистера Бига из-за сердечного приступа в душе в начале картины сделала бы остаток фильма про чувства Кэрри, а не про отношения между четырьмя главными героинями», — поделился ведущий подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер.

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