Названы сроки выхода продолжения «Секса в большом городе» на русском языке

Продолжение романа «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл появится на полках российских книжных магазинов в 2020 году. О сроках выхода книги сообщают РИА Новости.

Новая книга носит название «Есть ли еще секс в большом городе?». Продолжение появилось на английском языке летом 2019 года.

Кэндес Бушнелл прославилась, став ведущей колонки «Секс в большом городе» в газете New York Observer. В 1997 году статьи журналистки были объединены в сборник под одноименным названием. Вышедшая книга легла в основу популярного телевизионного сериала «Секс в большом городе».

В 2008 и 2010 годах вышли две ленты про героинь сериала. В обеих картинах главные роли играли Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Первый фильм был принят в целом благосклонно, в то время как второй оказался провальным и был раскритикован фанатами.

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