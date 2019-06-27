Раскрыт секрет разных туфель на ногах главной героини «Секса в большом городе»

Американская актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла главную роль в сериале «Секс в большом городе», объяснила, почему в одном из эпизодов на ее ногах были туфли разного цвета. Об этом сообщает Vogue.

В 13 серии третьего сезона героиня Паркер Кэрри Брэдшоу идет по Манхеттену с подругами в босоножках Christian Louboutin. При этом на ее левой ноге — туфля голубого цвета, на правой — малинового.

Фото опубликовано @everyoutfitonsatc

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По этому поводу сама актриса дала официальный комментарий под публикацией в Instagram-аккаунте @everyoutfitonsatc. По ее словам, художник по костюмам Патриция Филд намеренно смешала две пары босоножек. «У нас было две пары сандалий Christian Louboutin. Мы с Пэт выбрали по одной из каждой пары. Возможно, потому что оба цвета были такие вкусные и подходили к платью. Но также потому, что нам просто понравилось, как это выглядит», — написала Паркер. Она также выразила надежду, что ее ответ удовлетворит поклонников.

В мае 2018 года пользователи сети жестоко высмеяли Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. «Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — написал один из них.

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