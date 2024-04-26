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16:36, 26 апреля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили главные критерии хорошего шоколада

Кондитер Латышев: качественный шоколад не должен скрипеть на зубах

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Качественный шоколад не должен скрипеть на зубах, он должен идеально расплавляться во рту, заявил кондитер, основатель фабрики «Томер» Андрей Латышев. Главные критерии хорошего шоколада и способы отличить его от подделки он перечислил «Ленте.ру».

Качественный горький или темный шоколад состоит из какао-продуктов (тертого какао, какао-масла, какао-порошка), сахара или подсластителя, эмульгатора лецитин, ароматизатора, например, экстракта ванили или натуральной ванили, а также различных добавок, рассказал Латышев. В молочный шоколад, помимо этого, добавляют цельное и обезжиренное сухое молоко и сухую молочную сыворотку.

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В связи с этим, чтобы выбрать качественный шоколад, кондитер посоветовал внимательно читать состав. Он обратил внимание россиян, что по ГОСТу в продукте допускается содержание эквивалента какао-масла, но не больше пяти процентов. Однако недобросовестные производители делают шоколад не из какао-масла, а из его заменителей. Такой продукт сильно отличается по вкусу, твердости и расплавлению во рту, предупредил Латышев. Кроме того, вкус шоколада ухудшает синтетический ароматизатор ванилин, который иногда добавляют вместо натуральной ванили, отметил он.

Качественный шоколад не должен скрипеть на зубах, он должен идеально расплавляться во рту, а частицы сахара не должны ощущаться. Также показателем качества считается степень измельчения шоколада. Чем она выше, тем нежнее шоколад, когда тает во рту. При этом сам по себе горький или темный шоколад должен быть ломким и твердым, а не похожим на пластилин

Андрей Латышевкондитер, основатель фабрики «Томер»

Молочный и белый виды шоколада могут быть мягче за счет содержания молочного жира, но они тоже относительно твердые, подчеркнул Латышев.

Кроме того, по словам Латышева, качественный продукт обладает ярко выраженным ванильно-шоколадным ароматом без каких-либо посторонних включений.

Также кондитер рекомендовал искать на упаковке информацию о происхождении сырья. «Высококачественный шоколад в основном производится с использованием ароматных какао-бобов из Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. Если страна происхождения сырья не указана, значит, были использованы массовые сорта какао-бобов из Кот-д’Ивуара или Ганы», — отметил он.

При этом Латышев предупредил: количество качественного шоколада в ближайшее время будет сокращаться. Цены на какао-бобы бьют полувековые рекорды, и кондитеры вынуждены менять рецептуру.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Теймураз Апполонов оценил реальность похудения с помощью шоколада. Он назвал мифом утверждение, что содержащиеся в темном и горьком шоколаде вещества ускоряют метаболизм и, следовательно, ускоряют процесс потери веса.

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      Наталья Обрядина
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