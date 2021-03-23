Первый пост в Twitter продали почти за три миллиона долларов

Первый пост в истории социальной сети Twitter, опубликованной основателем и гендиректором Джеком Дорси, продали почти за три миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении онлайн-аукциона Valuables в Twitter.

«Просто настраиваю свой Twttr», — говорится в сообщении от 21 марта 2006 года.

Лот в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — приобрел гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. Он получил уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный Дорси, за 2 915 835,47 доллара.

Эстави живет в Малайзии, его компания Bridge Oracle работает в сфере блокчейна. Он может перепродать пост или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции.

16 марта представители Роскомнадзора пригрозили заблокировать Twitter на территории России через месяц. 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. Регулятор пошел на такие меры из-за того, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент.