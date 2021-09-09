Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях

Социальная сеть «Одноклассники» представила единую платформу для монетизации авторов с помощью подписчиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, администраторы групп теперь могут зарабатывать на собственном эксклюзивном контенте благодаря специальной платной подписке на отдельные публикации. Теперь россиянам доступны три способа монетизации в ОК: собирать донаты от спонсоров среди подписчиков, публиковать только платный контент, либо разделять его на открытый и эксклюзивный по подписке.

Настроить новый инструмент можно в разделе «Монетизация» — авторы могут управлять средствами, полученными от поклонников, клиентов или потребителей эксклюзивного платного контента. В настройках есть возможность вывести все полученные средства на карту.

Авторы теперь смогут проводить онлайн-курсы и марафоны, устраивать закрытые клубы для читателей, публиковать эксклюзивные материалы, организовывать онлайн-концерты и другие мероприятия, анонсировать закрытые акции и распродажи.

Создатели контента сами будут решать, какими публикациями делиться на платной основе и сколько будет стоить доступ к ним. Средства, собранные через донаты в группе, платные контент и доступ, выводятся с помощью сервиса Boosty. Авторам не нужно отправлять запрос на вывод, это будет происходить автоматически. Вывести средства можно на карту банка — резидента РФ или счет QIWI. Комиссия составляет 10 процентов.