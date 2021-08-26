«Одноклассники» запустили конструктор стикеров

Социальная сеть «Одноклассники» запустила конструктор стикеров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 26 августа.

Теперь у пользователей соцсети появилась возможность создавать собственные стикеры и мемы с помощью специального конструктора. Отмечается, что конструктором можно пользоваться даже без навыков владения фоторедакторами.

«Одноклассники постоянно развивают новые способы самовыражения и обмена личным контентом пользователей. Ранее ОК запустили возможность загружать свои стикеры с помощью специального чат-бота, теперь с новым конструктором создать свой стикер можно всего за пару кликов. Таким образом пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника. Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами», — говорится в тексте пресс-релиза.

Создать собственный стикер можно при написании нового сообщения. Пользователю нужно нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор», после чего в открывшемся окне выбрать фон и добавить текст, затем можно отправить готовый стикер собеседнику.

При это в качестве фона можно выбрать как предустановленные варианты, так и картинки популярных мемов. Среди них соцсеть отметила персонажа Гарольда, собаку сибу-ину и скульптуру, олицетворяющую фразу «рукалицо». Среди партнеров первым фоны представил телеканал «Пятница» из популярных кулинарных шоу «Адская кухня» и «Кондитер», в будущем коллекция фонов будет пополняться.

Создавать стикеры можно только в десктопной версии соцсети, после отправки они сохраняются в разделе «Последние» и становятся доступны для отправки в мобильных приложениях на Android и iOS, а также в мобильной версии «Одноклассников».

Ранее в августе сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» объявила о начале приема заявок на участие в ежегодном конкурсе для региональных СМИ — ОК Media Challenge 2021. В пресс-службе компании пояснили, что конкурс поможет медиа улучшить качество публикаций в своих группах в «Одноклассниках» и научиться эффективным приемам работы с соцсетью. Победители получат денежные призы в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей.