В «Одноклассниках» появился раздел с простыми гиперказуальными играми

Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел с простыми гиперказуальными играми. Они позволят пользователям интересно провести время и попробовать себя в простых визуальных механиках, доступных даже новичкам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что гиперказуальные игры имеют простые правила и не требуют от пользователей времени на обучение. Игрок должен проходить уровни разной степени сложности. Уточняется, что в таких играх может не быть внутренних платежей — чтобы заработать дополнительные бонусы, игрокам нужно просто посмотреть рекламу.

Теперь пользователи соцсети смогут играть по дороге на работу или учебу, в свободное время дома, стоя в очереди и даже перед сном. Игры доступны на любом устройстве: на компьютере, в телефоне и в приложении «Одноклассники» на Android и iOS.

Скачивать отдельно игры не нужно, они открываются в самой соцсети.

Гиперказуальные игры — это простые приложения с затягивающим геймплеем и минималистичным артом, в которые обычно играют с помощью нажатий на экран. У них простые и понятные цели — набрать больше очков, пройти уровни и так далее.